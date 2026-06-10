Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:15, 10 июня 2026Россия

В Дагестане рядом с АЗС произошло три взрыва газовой трубы. Местных жителей экстренно эвакуировали. Что известно о происшествии?

В дагестанском Кизилюрте рядом с АЗС произошел взрыв на магистральном газопроводе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Администрация Кизилюртовского района Дагестана / РИА Новости

В дагестанском Кизилюрте рядом с автозаправочной станцией (АЗС) произошли взрывы на магистральном газопроводе. По данным Telegram-канал Mash, газ вырвался под высоким давлением и горел факелом.

В сети появились кадры с место происшествия, на которых видно, что пожар охватил значительную территорию в российском городе. Зарево было заметно за несколько километров от места происшествия.

По данным МЧС, первые сообщения о взрыве газовой трубы со вспышкой стали поступать в 19:45. Всего, по предварительной информации, произошло три взрыва на газопроводе диаметром 1200 миллиметров. К ликвидации происшествия привлекли 25 человек и 7 единиц техники.

Материалы по теме:
«На десятки метров разбросаны куски бетона». В центре Владикавказа произошел взрыв. Есть жертвы. Что известно о ЧП?
«На десятки метров разбросаны куски бетона». В центре Владикавказа произошел взрыв. Есть жертвы. Что известно о ЧП?
10 апреля 2026
Взрыв прогремел в подмосковной Балашихе. Подорван автомобиль с водителем внутри. Что известно?
Взрыв прогремел в подмосковной Балашихе. Подорван автомобиль с водителем внутри. Что известно?
9 июня 2026

Взрывы могли произойти из-за утечки газа, сообщили в городских экстренных службах.

Один человек отравился после взрывов на газопроводе

Местному жителю понадобилась медицинская помощь после взрывов. Он получил отравление в процессе съемки пожара. Мужчину направили в Кизилюртовскую ЦРБ, где он находится под наблюдением врачей.

Пострадавших нет, один человек обратился к медикам. Хотел видео вблизи снять — надышался продуктами горения. Легкое отравление без угрозы жизни

Минздрав Дагестана

По данным местных властей, из-за пожара жителей нескольких населенных пунктов экстренно эвакуировали. В мэрии Кизилюрта сообщили, что жилые дома находятся примерно в одном километре от места взрывов.

В течение 10 минут после обнаружения пожара были эвакуированы жители села Бавтугай — около 150 человек, села Нижний Чирюрт — 250 хозяйств, а также села Гельбах — 60 хозяйств

Администрация Кизилюртовского района

Однако позже стало известно, что начали возвращаться в свои дома. Глава Кизилюртовского района Магомед-Гаджияв Кадиев подтвердил, что ситуация на месте возгорания магистрального газопровода стабилизирована. В настоящее время факельное горение ликвидировано, сообщили в ГУ МЧС России по республике Дагестан.

В российском городе произошел взрыв произошел у вокзала

8 июня в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. В городе загорелся ангар неподалеку от Финляндского вокзала. В результате инцидента пострадали двое мужчин, оба были госпитализированы.

Материалы по теме:
Возросло число жертв взрыва в Москве. Что известно о подрывнике и погибших полицейских?
Возросло число жертв взрыва в Москве. Что известно о подрывнике и погибших полицейских?
24 декабря 2025
В Севастополе прогремел мощный взрыв в жилом доме. Стены здания обрушились, а под завалами нашли тела погибших. Что известно о ЧП?
В Севастополе прогремел мощный взрыв в жилом доме. Стены здания обрушились, а под завалами нашли тела погибших. Что известно о ЧП?
24 марта 2026

По информации МЧС, огонь распространился в ангаре размером 30х50 метров и охватил площадь в 400 «квадратов». На «пике» специалисты квалифицировали пожар как крупный. К его тушению привлекли 15 единиц техники и 64 человека личного состава. Пламя удалось ликвидировать до конца только спустя девять часов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (статья 216 УК РФ). По данным следствия, в арендованном здании произошла детонация и последующее возгорание химического вещества. Следователем и следователем-криминалистом проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дагестане рядом с АЗС произошло три взрыва газовой трубы. Местных жителей экстренно эвакуировали. Что известно о происшествии?

    На Украине начали задерживать выдачу загранпаспортов

    В иранском портовом городе прозвучали взрывы

    Кайли Дженнер в расстегнутых джинсах анонсировала новую коллекцию модного бренда

    Женщинам рассказали о правилах близости с партнером с большим пенисом

    Бойцов ВСУ предупредили о новой хитрости российских БПЛА фразой «будет стоить вам жизни»

    Немецкий журналист раскритиковал Каллас после ее заявлений про Россию

    Более 10 человек погибли в результате удара Израиля по Ливану

    «Бенфика» объявила о выкупе Моуринью «Реалом» за 15 миллионов евро

    США начали наносить удары по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok