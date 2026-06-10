В Дагестане рядом с АЗС произошло три взрыва газовой трубы. Местных жителей экстренно эвакуировали. Что известно о происшествии?

В дагестанском Кизилюрте рядом с АЗС произошел взрыв на магистральном газопроводе

В дагестанском Кизилюрте рядом с автозаправочной станцией (АЗС) произошли взрывы на магистральном газопроводе. По данным Telegram-канал Mash, газ вырвался под высоким давлением и горел факелом.

В сети появились кадры с место происшествия, на которых видно, что пожар охватил значительную территорию в российском городе. Зарево было заметно за несколько километров от места происшествия.

По данным МЧС, первые сообщения о взрыве газовой трубы со вспышкой стали поступать в 19:45. Всего, по предварительной информации, произошло три взрыва на газопроводе диаметром 1200 миллиметров. К ликвидации происшествия привлекли 25 человек и 7 единиц техники.

Взрывы могли произойти из-за утечки газа, сообщили в городских экстренных службах.

Один человек отравился после взрывов на газопроводе

Местному жителю понадобилась медицинская помощь после взрывов. Он получил отравление в процессе съемки пожара. Мужчину направили в Кизилюртовскую ЦРБ, где он находится под наблюдением врачей.

Пострадавших нет, один человек обратился к медикам. Хотел видео вблизи снять — надышался продуктами горения. Легкое отравление без угрозы жизни Минздрав Дагестана

По данным местных властей, из-за пожара жителей нескольких населенных пунктов экстренно эвакуировали. В мэрии Кизилюрта сообщили, что жилые дома находятся примерно в одном километре от места взрывов.

В течение 10 минут после обнаружения пожара были эвакуированы жители села Бавтугай — около 150 человек, села Нижний Чирюрт — 250 хозяйств, а также села Гельбах — 60 хозяйств Администрация Кизилюртовского района

Однако позже стало известно, что начали возвращаться в свои дома. Глава Кизилюртовского района Магомед-Гаджияв Кадиев подтвердил, что ситуация на месте возгорания магистрального газопровода стабилизирована. В настоящее время факельное горение ликвидировано, сообщили в ГУ МЧС России по республике Дагестан.

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