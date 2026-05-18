Ядерные учения РФ и Белоруссии, «заморозка» пенсионного возраста и экономия на дружбе. Главное за 18 мая
Белоруссия и Россия проводят совместные ядерные учения. Что говорят об их целях
Белорусские и российские военные на совместных учениях отработают доставку ядерных боеприпасов и подготовку их к применению, сообщило Минобороны республики. В тренировках участвуют воинские части ракетных войск и авиации.
Главная особенность учений в том, что на них будут проверять готовность к боевому применению из неподготовленных районов на всей территории республики. Основной упор будет на скрытности, перемещении на значительные расстояния, проведении расчетов для применения сил и средств, рассказали в ведомстве.
Тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе.
В России назвали цель совместных учений
Подобные учения — часть нормальной работы Вооруженных сил, формат штатной подготовки личного состава и техники, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Александр Толмачев.
Он подчеркнул, что Москва не использует штатные учения для провокаций и дестабилизации обстановки в регионе. Они не угрожают соседним государствам.
Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев подчеркнул, что учения в Белоруссии не связаны с подготовкой к каким-то конкретным событиям. По его словам, плановые тренировки должны быть как можно чаще, иначе вооруженные силы не будут ни к чему готовы.
Кремль ответил Зеленскому на слова о «специфической активности» на границе с Белоруссией
Еще в начале мая президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на границе с Белоруссией якобы наблюдается «весьма специфическая активность». И обещал отреагировать на это, если потребуется.
Позднее он утверждал, что Москва якобы планирует атаковать страну НАТО с территории Белоруссии.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал такие заявления украинского лидера подстрекательством.
Подобные заявления — не что иное, как попытка дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности.
Он подчеркнул, что сейчас мирный процесс поставлен на паузу, но Москва рассчитывает на его возобновление.
В Кремле заявили о «серьезных ожиданиях» от визита Путина в Китай. Что там будет делать президент РФ
У Москвы «самые серьезные ожидания» от предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Глава государства прилетит в КНР 19–20 мая. Его пригласил лидер страны Си Цзиньпин.
Визит приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Путин и Си Цзиньпин обсудят «чувствительные» вопросы двусторонних отношений, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В частности, сотрудничество по углеводородам и газопровод «Сила Сибири — 2».
Будут ли лидеры подписывать какие-то документы по магистрали, пока неизвестно. Но, по словам Ушакова, тему будут обсуждать «очень подробно».
Газопровод «Сила Сибири — 2» должен протянуться от месторождений в Западной Сибири через Монголию до Китая. Общая протяженность — около 6,7 тыс. км. Мощность газопровода составит до 50 млрд куб. м газа в год.
Проектирование магистрали началось в сентябре 2020 года. Пока проект окончательно не согласован.
Точно известно, что Путин и Си Цзиньпин на встрече подпишут совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. И еще порядка 40 документов.
Неделей ранее в Китай прилетал президент США. Однако Кремль опроверг связь визитов Путина и Трампа в Китай. Американский лидер побывал в Китае 13–15 мая. Сам Трамп назвал его «невероятным». Хотя в Пекине высказались более сдержанно.
Ушаков пояснил, что поездку Путина согласовали еще в начале февраля. Трамп же должен был лететь в Пекин в начале марта, но из-за конфликта с Ираном перенес визит.
Что еще важно: сколько не будут поднимать пенсионный возраст и разрешат ли вступать в брак до 18 лет
В Госдуме пообещали не трогать пенсионный возраст 15–20 лет. Депутат Светлана Бессараб заявила, что баланс в этом вопросе уже нашли, а «общественный договор» нарушать нельзя. Финансовый аналитик Дмитрий Трепольский с этим не согласен — из-за нехватки кадров государству либо придется снова поднять возраст, либо стимулировать пенсионеров не уходить с работы до глубокой старости, считает он.
России ежегодно нужно привлекать 1,7 млн новых сотрудников, чтобы компенсировать массовый уход граждан на пенсию. Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что самая тяжелая ситуация сложится в строительстве, медицине и IT.
В России предложили постепенно снижать возраст вступления в брак. Глава Института демографии Юрий Крупнов считает, что это поможет остановить демографический кризис. Сейчас жениться и выходить замуж можно с 18 лет.
Инициативу Минздрава считать молодежью людей до 39 лет демограф раскритиковал: такой подход только поощряет откладывать детей на потом, уверен он.
Этим летом количество стран с прямым авиасообщением из России сократится на четверть. Без пересадок можно будет улететь примерно в 30 государств, подсчитали в АТОР. Из летнего расписания выпали Куба, Венесуэла и Сейшелы.
Для сравнения: в конце 1980-х годов «Аэрофлот» летал напрямую почти в 100 стран мира.
При этом спрос на заграничные поездки не падает: за четыре месяца 2026 года международный пассажиропоток вырос почти на 9%.
Оливковое масло в российских магазинах подешевело на 14,5% за квартал. Литр в среднем стоит сейчас 1519 рублей. Цены пошли вниз после рекордного скачка в 2024 году, когда засуха в Испании уничтожила почти половину мирового урожая. Эксперты АКОРТ отмечают, что стоимость масла полностью зависит от мирового рынка и условий импорта.
Что еще интересно: россияне начали экономить на друзьях, а чиновникам урезали зарплаты за недоработки
Саратовским чиновникам урезали зарплаты из-за низких доходов жителей. Губернатор Роман Бусаргин наказал министров регионального правительства, которые не добились целевых показателей по средней зарплате в областях, которые курируют.
Это министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов, министр цифрового развития и связи Владимир Старков и министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин.
Им объявили дисциплинарное взыскание и урежут зарплаты.
Россияне стали реже встречаться с друзьями ради экономии. Примерно треть участников опроса призналась, что дружба стала для них «дорогим удовольствием».
Каждый пятый россиянин тратит на встречах с друзьями до 2000 рублей, четверть — от 2000 до 3000 рублей, а еще треть — от 3000 до 5000 рублей. У остальных уходит гораздо больше.
При этом половина опрошенных в заведениях не делят счет, а платят за себя сами.
У российского студента частично отказали легкие из-за вейпов. 19-летний житель Саратовской области попал в больницу с давлением 175/95, одышкой и критически низким уровнем кислорода в крови. Оказалось, у юноши перестала работать часть легких — на них вместо здоровой ткани образовались рубцы.
Как выяснилось, молодой человек с 14 лет регулярно курил вейпы. Врачи считают, что эта привычка и посадила ему легкие. Теперь он никогда не сможет полноценно дышать, как здоровый человек.