Ядерные учения РФ и Белоруссии, «заморозка» пенсионного возраста и экономия на дружбе. Главное за 18 мая

Белорусские и российские военные на совместных учениях отработают доставку ядерных боеприпасов и подготовку их к применению, сообщило Минобороны республики. В тренировках участвуют воинские части ракетных войск и авиации.

Главная особенность учений в том, что на них будут проверять готовность к боевому применению из неподготовленных районов на всей территории республики. Основной упор будет на скрытности, перемещении на значительные расстояния, проведении расчетов для применения сил и средств, рассказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что учения не направлены против других государств.