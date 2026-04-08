Прекращение огня между США и Ираном, удаленка на каникулы и врачи на электросамокатах. Что нового к утру 8 апреля

Что известно

Руководство США после согласования с Израилем договорилось о двухнедельном прекращении огня с Ираном, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на источники.

Вашингтон продолжит настаивать на жестких условиях, среди которых:

вывоз из страны всех ядерных материалов;

полное прекращение обогащения урана;

ликвидация угроз, связанных с баллистическими ракетами.

По данным The New York Times, договориться о прекращении огня Иран убедил Китай, который вмешался в последнюю минуту. КНР призвала проявить гибкость и снизить напряженность.

Другими аргументами для Тегерана стали посреднические усилия Пакистана и возможные экономические последствия ударов по энергетической инфраструктуре страны, уточнило издание. Сообщается также, что с иранской стороны договоренность с США одобрил верховный лидер Моджтаба Хаменеи.

Что ждет Ормузский пролив

Как передали СМИ со ссылкой на Совбез Ирана, Штаны согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Ираном. Они также обязались выплатить компенсацию, снять санкции и вывести войска с Ближнего Востока.

По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, безопасный проход через пролив будет возможен в течение двух недель.

Мирные переговоры

Первый раунд мирных переговоров США и Ирана может состояться 10 апреля, передало издание Axios со ссылкой на источники.

Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что США получили от Ирана план на 10 пунктов и считают его рабочей основой для переговоров. По его словам, почти все спорные вопросы уже согласованы.