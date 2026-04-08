Прекращение огня между США и Ираном, удаленка на каникулы и врачи на электросамокатах. Что нового к утру 8 апреля
США и Иран согласовали двухнедельное прекращение огня. Подробности
Что известно
Руководство США после согласования с Израилем договорилось о двухнедельном прекращении огня с Ираном, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на источники.
Вашингтон продолжит настаивать на жестких условиях, среди которых:
- вывоз из страны всех ядерных материалов;
- полное прекращение обогащения урана;
- ликвидация угроз, связанных с баллистическими ракетами.
По данным The New York Times, договориться о прекращении огня Иран убедил Китай, который вмешался в последнюю минуту. КНР призвала проявить гибкость и снизить напряженность.
Другими аргументами для Тегерана стали посреднические усилия Пакистана и возможные экономические последствия ударов по энергетической инфраструктуре страны, уточнило издание. Сообщается также, что с иранской стороны договоренность с США одобрил верховный лидер Моджтаба Хаменеи.
Что ждет Ормузский пролив
Как передали СМИ со ссылкой на Совбез Ирана, Штаны согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Ираном. Они также обязались выплатить компенсацию, снять санкции и вывести войска с Ближнего Востока.
По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, безопасный проход через пролив будет возможен в течение двух недель.
Мирные переговоры
Первый раунд мирных переговоров США и Ирана может состояться 10 апреля, передало издание Axios со ссылкой на источники.
Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что США получили от Ирана план на 10 пунктов и считают его рабочей основой для переговоров. По его словам, почти все спорные вопросы уже согласованы.
Целью террористов из «Крокуса» могла стать башня «Москвы-Сити»
Для оценки боевики изначально получили адрес здания «Москвы-Сити», но позже сочли место не подходящим, сообщили СМИ со ссылкой на одного из участников судебного процесса.
После этого куратор, который объявлен в розыск и скрывается от следствия за границей, указал в качестве цели концертный зал «Крокуса» в Красногорске.
По официальным данным, результате теракта в «Крокус сити холле» 22 марта 2024 года погибло 145 человек. Более 550 человек пострадали.
Малообеспеченные семьи смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ
Сделать это можно будет уже с июня 2026 года, напомнил депутат Госдумы Игорь Антропенко.
Речь идет о новой семейной налоговой выплате: налог за прошлый год пересчитают по ставке 6% вместо 13%, а разницу — 7% — вернут заявителю.
Подать заявление можно с 1 июня по 1 октября через «Госуслуги», отделения Соцфонда России или МФЦ. Решение по выплате примут в течение 10 дней.
В России предложили сделать платежки за ЖКХ понятнее и подробнее
Уведомления об изменении платы за жилье и коммунальные услуги могут сделать более подробными, а соответствующие службы обязать заранее доводить информацию до граждан. Соответствующий законопроект подготовил депутат Дмитрий Гусев.
Предлагается указывать в уведомлении:
- старый и новый размер платежа, разницу по каждой услуге;
- причины повышения;
- дату вступления тарифов в силу.
Информировать граждан следует через госcистемы, электронную почту, письма, квитанции или объявления в подъездах, говорится в документе.
В России захотели разрешить родителям школьников работать удаленно
Но только на время каникул. С инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым. Обращение направлено министру труда Антону Котякову.
Предлагается, что папам и мамам дадут право временно переходить на дистанционный или комбинированный формат работы, если это позволяет их должность. Работодатель сможет отказать только в случае, если обязанности сотрудника нельзя выполнять удаленно.
В российском городе педиатры пересели на электросамокаты
В Челябинске участковые педиатры начали использовать электросамокаты в работе. Это помогает сократить время ожидания и быстрее добраться до пациентов, сообщил главный врач детской поликлиники № 8 им. Александра Невского Антон Рыжий.
В сервисе кикшеринга «Юрент», который предоставляет технику, добавили, что электросамокаты уже стали полноценным городским транспортом, а не просто развлечением.
Россияне смогут обменять мелочь без комиссии во время «Монетной недели»
Акция проходит с 6 по 18 апреля по всей стране при поддержке Банка России. Монеты номиналом от 1 копейки до 25 рублей принимают банки и более 16 тысяч магазинов.
Ограничений по количеству нет — накопившуюся мелочь можно обменять на наличные или зачислить на банковский счет.