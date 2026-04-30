Реакция Киева на перемирие, экологическая катастрофа в регионах и РПЦ в Конго. Главное за 30 апреля

Что произошло

Вечером 28 апреля три высокопоставленных руководителя Роскомнадзора обнаружили у дверей своих московских квартир молотки со следами бурой жидкости, которая напоминала кровь. Они сразу же обратились в полицию, и Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве.

В итоге по делу задержали двух жителей Московского региона, один из которых оказался несовершеннолетним.

Что известно о хулиганах

ФСБ установила, что двое задержанных (один из них — подросток) жили в Подмосковье. Их через Telegram завербовали украинские спецслужбы. По словам хулиганов, кураторы из Киева предложили им поработать в детективном и коллекторском агентствах.