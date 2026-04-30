Реакция Киева на перемирие, экологическая катастрофа в регионах и РПЦ в Конго. Главное за 30 апреля
Перемирие на День Победы: предложение Путина, комментарий Пескова и реакция Зеленского
Накануне Владимир Путин рассказал Трампу, что готов заключить перемирие в честь Дня Победы. После этого президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ему нужно разузнать подробности о предложении у американской стороны.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил сегодня: официального ответа Зеленского для того, чтобы объявить перемирие в честь Дня Победы, Москве не нужно.
Она [реакция Зеленского] не нужна для этого. Это решение главы российского государства, и оно будет реализовываться.
29 апреля Путин созвонился с президентом США Дональдом Трампом. Он сообщил американскому коллеге, что Москва готова объявить перемирие в зоне СВО в честь 9 Мая. Трамп инициативу поддержал.
Песков отметил: в Кремле ждут, что Киев в этой ситуации проявит «адекватные намерения». И добавил, что точные сроки перемирия Россия объявит позднее.
Зеленский позднее сообщил, что Украина якобы не получала официальных запросов ни от Москвы, ни от Вашингтона.
При этом в Госдуме считают, что Киев может отказаться от прекращения огня, так как признание значимости Дня Победы расходится с политикой украинских властей.
Хулиганы по наводке Киева пытались запугать РКН окровавленными молотками. Что об этом известно
Что произошло
Вечером 28 апреля три высокопоставленных руководителя Роскомнадзора обнаружили у дверей своих московских квартир молотки со следами бурой жидкости, которая напоминала кровь. Они сразу же обратились в полицию, и Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве.
В итоге по делу задержали двух жителей Московского региона, один из которых оказался несовершеннолетним.
Что известно о хулиганах
ФСБ установила, что двое задержанных (один из них — подросток) жили в Подмосковье. Их через Telegram завербовали украинские спецслужбы. По словам хулиганов, кураторы из Киева предложили им поработать в детективном и коллекторском агентствах.
Мой брат получил задание, на тот момент я еще не знал от кого, развесить молотки, окровавленные бутафорской кровью, на двери. Мы поехали на адреса к сотрудникам Роскомнадзора, повесили эти молотки.
В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы продолжают втягивать российских детей и подростков в экстремистскую и террористическую деятельность, в том числе и против сотрудников Роскомнадзора — ведомства, которое занимается блокировкой запрещенных ресурсов.
Например, 24 апреля ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей РНК, его автомобиль планировали взорвать. Организаторами были семеро россиян, которых удалось задержать. Однако лидер группировки — 22-летний москвич — оказал сопротивление и погиб на месте.
Работа через СМИ
Параллельно с этим инцидентом в редакции нескольких крупных СМИ пришло письмо якобы от имени одного из пострадавших сотрудников РКН. Автор утверждал, что на его дверь повесили окровавленный молоток, а в последние дни к нему без причины приходили курьеры — возможно, проверяли адрес.
Я боюсь не только за свою жизнь, но и за жизнь родных. Потому что сейчас много подростков и молодых людей, которые считают Роскомнадзор своим главным врагом.
Однако в самом Роскомнадзоре назвали это сообщение фейком, который распространяют мошенники и украинские кураторы.
Фитнес-клубы закрываются, а бренды переходят на «слезный маркетинг»: как российский бизнес все глубже уходит в минус
Российский бизнес переживает тяжелые времена. К примеру, фитнес-клубы начали массово закрываться: только за март 2026 года прекратили работу 11 фитнес-центров, включая заведения известных сетей Alex Fitness, «Планета Фитнес» и «СССР».
Причем такие закрытия больно бьют по клиентам — клуб активно продает абонементы, потом закрывается якобы на ремонт, а договоры расторгаются. Возвращаются ли деньги клиентам — большой вопрос, однако известно, что от такой схемы пострадало уже более 500 человек.
Спортзалы не справляются и из-за кадрового дефицита: тренеры все чаще уходят в самозанятость, где доход выше, а те, кто остался, вынуждены работать в несколько смен.
Параллельно с фитнесом проблемы перекинулись на fashion-ритейл. Владельцы модных брендов лично просят подписчиков купить что-нибудь на их сайтах, пообещав крупную скидку или даже пожизненный дисконт. Магазины, которые отказываются от сокращений или такого «слезного маркетинга», остаются с огромными долгами.
Падение потребительского спроса, высокие расходы на выполнение обязательств перед государством, кадровый голод и подобные обстоятельства не очень благоприятствуют российскому бизнесу. Тем более это касается продуктов, не нацеленных на удовлетворение базовых потребностей.
Эксперты предупреждают: тотальные распродажи и мольбы о помощи — маркетинг вчерашнего дня, который может испортить репутацию бренда. Однако для многих это последний шанс удержаться на плаву. Налоговая реформа 2026 года уже затронула три четверти малого и среднего бизнеса, и это не конец. Аналитики уверены — еще до 15% fashion-магазинов могут уйти с рынка.
Экологические катастрофы в регионах: «черное небо» над Красноярском и итоги наводнения в Дагестане
«Черное небо» над Красноярском
В Красноярском крае объявили режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), или, как его называют в народе, «черное небо». Из-за жаркой и безветренной погоды вредные примеси задерживаются в атмосфере над городом и образуют вредный смог.
Жителям во время такого режима рекомендуют плотно закрывать окна и по возможности не выходить на улицу. Действовать он будет с вечера 30 апреля до вечера 1 мая в Красноярске, Железногорске, Зеленогорске и еще в 30 округах края.
Итоги наводнений в Дагестане
Из-за обильных осадков в конце марта — начале апреля в Дагестане случились массовые подтопления. Стихия оставила местных жителей без чистой воды и электричества, сносила мосты и постройки, разрушала дороги.
В регионе затопило территорию, где жили 1,5 млн человек. Покинуть свои дома из-за срочной эвакуации пришлось более 11 000 дагестанцев, заявил глава региона Сергей Меликов.
местных жителей обратились за помощью во время затоплений.
Что еще важно: запрет на воду в Туапсе, новый предмет в школах и миллиарды экс-замглавы Минобороны
В Туапсе запретили использовать сырую воду из-под крана после пожара на нефтезаводе. С 30 апреля с ее помощью нельзя чистить зубы, готовить еду и мыть фрукты с овощами. Пить неочищенную воду из водопровода, родников, ключей и уличных колонок тоже нельзя. Власти советуют использовать только бутилированную, чтобы не навредить здоровью.
28 апреля после атаки БПЛА на территории туапсинского НПЗ случился пожар. Произошел разлив нефти, а в небе появился черный дым. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.
К утру 30 апреля открытое горение устранили. Но море, берег и другие территории специалисты до сих пор очищают от нефтепродуктов.
В российских школах введут новый предмет с 2026/2027 учебного года. Он называется «Духовно-нравственная культура России». Преподавать его будут ученикам 5-7 классов.
Цель предмета — сформировать у детей мировоззрение с опорой на традиционные ценности. Среди них — патриотизм и вера в Бога, отмечается в приказе Минпросвещения.
В России заговорили о возможности уменьшить порог превышения скорости почти в 10 раз. Дело в том, что камеры на дорогах уже могут фиксировать нарушения с погрешностью в 1 км/ч, объяснил глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык. А значит, чисто технически разницу между максимально разрешенной скоростью и скоростью, после которой реально начинают штрафовать, можно снизить с 20 до 2–3 км/ч.
Однако в Госдуме эту идею раскритиковали, а депутат Виталий Ефимов предупредил: из-за этого даже может вырасти число аварий.
В Министерстве транспорта тоже отреагировали прохладно.
«Минтранс не видит целесообразности таких изменений в законодательстве», — заявили в ведомстве.
Продажу детского шампанского и других напитков, "имитирующих" алкоголь, подросткам могут запретить. Соответствующий законопроект уже готовят в Госдуме, сообщил депутат Сергей Леонов. По его словам, напитки, которые имитируют вино и другое спиртное, заставляют детей «лояльнее» относиться к алкоголю. Поэтому доступ к ним нужно ограничить.
У бывшего первого замглавы Минобороны РФ Руслана Цаликова хотят изъять собственность на 7 млрд рублей. Среди имущества:
- дома и земельные участки в Москве, Подмосковье, Ставрополье и Северной Осетии;
- автомобили и мотоциклы;
- более 33,5 млн рублей на счетах, утверждает Baza, и многое другое.
5 марта 2026 года Цаликова задержали по делу о создании ОПГ. Его обвиняют в отмывании денег, растрате и взятках. По информации ТАСС, уголовное дело в отношении бывшего первого замминистра связано со строительством объектов для Минобороны в различных регионах. Фигуранту может грозить до 20 лет лишения свободы.
Цаликов занимал пост замминистра обороны с 2012 по 2024 год. До этого он работал в МЧС и правительстве Московской области. После увольнения Сергея Шойгу с поста главы Минобороны стал депутатом Верховного хурала (парламента) Тывы.
Что еще интересно: РПЦ в Африке, самый малочисленный народ России и Друзь-нарушитель
Русская православная церковь официально закрепиласьв Республике Конго и теперь сможет духовно наставлять находящихся в этой стране россиян и местных жителей, принявших веру. Патриарший экзархат Африки («филиал РПЦ» в регионе) образовался в 2021 году и за прошедшие 5 лет смог познакомить с православием уже 30 стран Африки. До этого РПЦ зарегистрировалась в Камеруне и Мадагаскаре.
В России выявили самый малочисленный коренной народ страны. Гордым именем «керек» называется всего 23 россиянина. Но все не так плохо: как пояснили в Федеральном агентстве по делам национальностей, за последние 30 лет коренные народности увеличили численность на 20%.
Знаток «Что? Где? Когда?» Александр Друзь может лишиться знаменитого статуса магистра шоу из-за нарушения авторских прав. Эксперт во время одного из корпоративов провел игру для заказчика — что законом не запрещено, однако он использовал оригинальную символику «ЧГК», к которой относят волчок, черный ящик и хрустальную сову. За такие нарушения Друзя оштрафовали на сумму, которая превысила его гонорар от праздника, а теперь ему грозит расторжение контракта с проектом.