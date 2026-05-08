Цены падают, а мы затягиваем пояса. Главное про деньги за неделю

Впервые с августа в России наблюдается не инфляция (рост цен), а дефляция (их снижение). Продукты и непродовольственные товары за неделю стали доступнее на 0,02%, порадовал Росстат.

Заметнее всего упали цены на овощи. Эксперты «Руспродсоюза» подсчитали: за апрель килограмм огурцов подешевел на 15% и теперь стоит в среднем 194 рубля. Помидоры и бананы тоже сбавили в цене (минус 3,2% и 2,4% соответственно).

Центробанк сообщает, что годовая инфляция замедляется. В первом квартале она составила 5,9%, хотя ждали 6,3%. Регулятор обещает свести рост цен к 4% во второй половине 2026 года.

На чем мы стали жестко экономить весной 2026 года

Хотя овощи дешевеют, траты на еду у россиян растут, показал «СберИндекс». А во всем остальном граждане массово перешли в режим экономии: урезали траты на сферу услуг и бытовую технику, реже ходят в рестораны и все чаще отказываются от необязательных покупок.