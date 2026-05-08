Цены падают, а мы затягиваем пояса. Главное про деньги за неделю

Цены падают, а мы затягиваем пояса. Главное про деньги за неделю2–8 мая
Почему цены в магазинах падают, а нам все равно не хватает зарплаты
Впервые с августа в России наблюдается не инфляция (рост цен), а дефляция (их снижение). Продукты и непродовольственные товары за неделю стали доступнее на 0,02%, порадовал Росстат.
Заметнее всего упали цены на овощи. Эксперты «Руспродсоюза» подсчитали: за апрель килограмм огурцов подешевел на 15% и теперь стоит в среднем 194 рубля. Помидоры и бананы тоже сбавили в цене (минус 3,2% и 2,4% соответственно).
Центробанк сообщает, что годовая инфляция замедляется. В первом квартале она составила 5,9%, хотя ждали 6,3%. Регулятор обещает свести рост цен к 4% во второй половине 2026 года.
На чем мы стали жестко экономить весной 2026 года
Хотя овощи дешевеют, траты на еду у россиян растут, показал «СберИндекс». А во всем остальном граждане массово перешли в режим экономии: урезали траты на сферу услуг и бытовую технику, реже ходят в рестораны и все чаще отказываются от необязательных покупок.
Экономить стали даже на питьевой воде: ее продажи с начала года рухнули на 14%. Производители связывают это с тем, что люди берегут деньги и чаще переходят на домашние фильтры или кулеры.
Такая бережливость легко объяснить. Большинству россиян не хватает текущей зарплаты для комфорта, половина хочет увеличить свои доходы ровно в 2 раза. Только 12% опрошенных специалистами маркетплейса «Выберу.ру» признались, что сейчас зарабатывают достаточно.
При этом 57% граждан понимают, что серьезно отстали от собственных финансовых планов. В обществе доминирует скепсис: почти 40% респондентов не верят в то, что смогут радикально поправить свое финансовое положение.
Почти половина россиян (47%) все-таки надеются на внезапный и серьезный скачок доходов — например, за счет смены профессии или удачного проекта. Еще 22% делают ставку на планомерный карьерный рост и стабильные накопления. А у 31% граждан просто нет четкого понимания, как достичь желаемого уровня жизни.
Почему зарплаты россиян так сильно отличаются и зачем Росстат меняет формулы
Аналитики подсчитали: гендерный разрыв в доходах достиг максимума за последние 13 лет. В 2025 году женщины на средних и крупных предприятиях зарабатывали на 33,7% меньше мужчин.
СТАТИСТИКА
Мужчины в среднем получают 117 700 рублей в месяц, а женщины — 79 000 рублей. Заметнее всего эта пропасть в культуре, спорте, IT и сфере связи.
География тоже сильно влияет на кошелек. По данным Росстата, средняя зарплата по стране в феврале 2026 года составила 103 900 рублей. При этом мы видим грандиозный разрыв между самым богатым и самым бедным регионами. На Чукотке люди получают в среднем 208 400 рублей, а в Ингушетии — всего 46 600 рублей.
Если смотреть на экономику в целом, неравенство в России выросло до максимума за 18 лет. Показатель оценивают с помощью коэффициента Джини, и по итогам 2025 года он поднялся до рекордных 0,422.
Он показывает, насколько неравномерно распределены богатства в обществе. Он варьируется от 0 до 1. Чем выше цифра, тем сильнее пропасть между богатыми и бедными.
Президент ставил задачу плавно снизить коэффициент до 0,37 к 2030 году. Чтобы исправить ситуацию, Росстат разработал новую методику расчета.
Раньше доходы считали до вычета налогов — так делают во всем мире. Теперь ведомство будет оперировать деньгами, которые реально остаются у россиян на руках после уплаты НДФЛ, да еще и с поправкой на уровень цен в конкретном регионе.
Поскольку в России с 2025 года работает прогрессивная шкала налогообложения, богатые отдают государству больше и их чистый доход снижается. Благодаря этому, по новой формуле Росстата, коэффициент Джини сразу упал до 0,375, что почти идеально вписывается в целевые метрики властей.
Впрочем, ведомство обещает пока публиковать обе оценки — и по привычным общемировым стандартам, и по новым правилам.
Может ли ИИ «сломать» нашу экономику
Западные экономисты пугают мир «ловушкой автоматизации»: бизнесу выгодно менять сотрудников на нейросети — это обходится дешевле. Но, если люди лишатся зарплаты, они перестанут покупать товары. У бизнеса упадут продажи. Наступит кризис. Исследователи считают, что этот сценарий неизбежен.
Мы опросили разных экспертов — экономистов и специалистов по ИИ — и все успокаивают: в России этот сценарий вряд ли сработает. У нас острый кадровый голод из-за демографической ямы, поэтому алгоритмам просто некого выгонять на улицу. Они скорее закроют дефицит рабочих рук.
Российский рынок от глобального кризиса пока защищает не только низкая безработица, но и наша технологическая обособленность. Аналитики уверены, что отечественные ИИ-решения отстают от западных на полгода-год. Это дает нам парадоксальное преимущество — возможность посмотреть на чужие ошибки и заранее к ним подготовиться.
Нам же стоит плотно внедрить нейросети в свои будни и научиться грамотно делегировать им задачи. Работодатели уже видят разрыв в ценности между теми, кто владеет ИИ, и теми, кто работает по старинке.
- Проводите аудит навыков. Раз в полгода-год перепроверяйте то, что вы умеете. Навык, который вчера был вашим козырем, завтра может стать базовой функцией встроенного ИИ.
- Качайте софт-скиллы. Интуиция, критическое мышление и способность решать этические дилеммы — это то, что машины пока не умеют.
- Работайте руками. Любой ручной труд отлично развивает мозг. Понимание сложных процессов на практике поможет вам в будущем чинить и настраивать сами алгоритмы.
- Придумайте запасной план. Эпоха работы на одном месте прошла. У вас должно быть как минимум два-три смежных направления, куда можно быстро уйти без потери статуса и денег.
Россияне массово скупают акции и облигации
Даже дорогая нефть не может поддержать рынок: он падает 10 недель подряд.
Львиную долю этих денег люди несут в облигации. За один лишь месяц граждане вложили в них рекордные 265,5 млрд рублей. Из них около 63% пришлось на долги крупных компаний, а треть — на государственные бумаги.
Но и с облигациями все не так гладко. Специалисты предупреждают, что почти 25% российского рынка долговых бумаг рискует сорвать выплаты кредиторам. За первые три месяца 2026 года инвесторы уже столкнулись с 11 техническими дефолтами. Это половина от всех подобных случаев за весь 2025 год. Аналитики боятся, что к концу года число банкротств может вырасти еще на 10–15%.
Ярким подтверждением рисков стала ситуация с крупным отечественным девелопером «Самолет». В начале мая компания допустила технический дефолт сразу по трем выпускам своих бумаг. На фоне этих новостей котировки долгов застройщика в моменте рухнули на 12–16%.
Компания должна была перевести инвесторам купонный доход 4 мая. Однако деньги поступили в Национальный расчетный депозитарий с опозданием — только ночью 5 мая. Представители застройщика назвали это чисто технической задержкой. Аналитики не стали понижать рейтинг девелопера. В итоге с облигационерами компания рассчиталась, цены на ее бумаги уже почти вернулись к прежним значениям.
Что еще важно: финансовые пирамиды, цены на недвижимость, новые сборы
Зарубежная обувь и мебель резко подорожают. Российский союз обувщиков просит правительство уже в 2027 году ввести НДС в размере 22% на импортную обувь, заказанные россиянами за рубежом. Эксперты считают, что это поднимет цены примерно на 30%. Параллельно власти прорабатывают вопрос заградительных пошлин на мебель из недружественных стран. Если меру одобрят, иностранные гарнитуры подорожают сразу на 35–50%. Инициаторы обеих идей уверяют, что это необходимо для спасения отечественных производителей.
Массового падения стоимости новых квартир в 2026 году не предвидится. Сейчас девелоперы готовы уступать покупателям в среднем лишь около 5%. Если же вам предлагают дисконт в 20–30%, это скорее тревожный сигнал, который может указывать на финансовые проблемы строительной компании. Впрочем, некоторые представители гильдии риелторов все же прогнозируют, что к концу года цены на бетон рухнут аж на треть%. Кому из экспертов верить? Разобрались тут.
Центробанк фиксирует бум финансовых пирамид и черных кредиторов. Только за первый квартал 2026 года регулятор вычислил 1400 нелегальных компаний (рост на 9%). Мошенники клепают поддельные инвестиционные проекты десятками, используя одни и те же шаблоны. ЦБ оперативно блокирует их сайты, поэтому многие пирамиды схлопываются раньше, чем успевают собрать крупные суммы с доверчивых граждан.