«Мужчина создал перевернутый мир абсурда»

Коммунисты, либерал-демократы и эсеры призывают избавить страну от фейковых партий. Они уверены, что засилье политических движений, которые не участвуют в жизни общества, идет во вред выборной системе. А заодно сбивает с толку избирателей, когда они берут в руки бюллетени. О каких партиях идет речь? Чем они занимаются и к чему призывают? Пытаясь ответить на эти вопросы, «Лента.ру» ознакомилась со странными лозунгами и программами самых неоднозначных партий.

КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — обратились к внутриполитическому блоку Кремля с предложением провести партийную реформу и сократить число фейковых партий. Фейковые — те, что непонятно чем занимаются, да еще и выступают спойлерами на выборах.

В КПРФ полагают, что голоса избирателей у них оттягивают «Коммунисты России». В тех же грехах «Справедливая Россия» обвиняет «Родину». У либерал-демократов во главе с бессменным лидером Владимиром Жириновским голоса оттягивать особо некому, но и они нашли повод для борьбы с фейками: предлагают запретить те партии, в которых числится меньше 100 тысяч человек. В ЛДПР сам Жириновский насчитывал около 300 тысяч. У главных его оппонентов, коммунистов, 162 тысячи, а у «Яблока» — 28 тысяч. Так что едва ли это оставит шанс на существование не только фейкам.

Из 73 партий, зарегистрированных сегодня в России, в выборах участвуют только 14. Деятельность некоторых движений остается для избирателей загадкой, к ним, к примеру, относится «Партия Возрождения Села», «Партия Духовного Преображения России», «Против всех», «Города России», «Партия свободных граждан» и другие.

«Лента.ру» изучила программы некоторых партий, попавших в список «неугодных».

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Женская воля

В 2012 году в стране появилась партия, обещающая всерьез заняться правами прекрасного пола — «Женский Диалог». «Только женщины со своим материнским инстинктом самосохранения способны остановить войну, вражду и ненависть», — говорится в программе партии, выросшей из одноименной общественной организации.

«Женский Диалог», помимо прочего, намерен добиваться «увеличения присутствия женщин в процессе принятия государственных решений и в политическом процессе», бороться с коррупцией, взяточничеством, «бездушием и семейственностью среди российских чиновников». На данный момент партия имеет свои представительства в 46 регионах.

Председатель политического движения Елена Семерикова 20 лет отслужила в ГРУ, работала экономистом в службе тыла в воинских контингентах в Афганистане и Нагорном Карабахе. С 2001 по 2003 год была помощником лидера «Единой России».

Семерикова неоднократно выступала в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова. Публикацию в «Новой газете» о преследовании геев в республике она назвала наглой ложью. Год назад политик раскритиковала депутата красноярского горсовета Константина Сенченко, который заявил, что Кадыров «бегал по горам, тогда как они собирали в Красноярске помощь российским парням, воюющим в Чечне».

Мы не феминистки

«Разрушающая сила, олицетворяемая мужчиной, укротима лишь силой любви, которую дарит женщина, несущая в себе факел бессмертия». Такие слова украшают главную страницу сайта партии «За женщин России», зарегистрированную Минюстом также в 2012-м.

Несмотря на название, лидер движения Галина Хавраева (военный журналист, работала на телевидении, а также в управлении делами президента; за репортаж из Чернобыля была награждена орденом Мужества — прим. «Ленты.ру») подчеркивает: «Мы не феминистки, (...) у нас партия — народная, у нас 50 процентов мужчин, которые являются при этом руководителями региональных отделений».

Задачи партия ставит перед собой действительно масштабные: по всей стране создать Советы общественного спасения (СОС), куда каждый гражданин мог бы обратиться за решением жизненно важной проблемы, а также учредить Совет Мудрецов из «свободных от страстей и потребительских устремлений» мыслителей, которые будут проводить экспертизу законопроектов. Партийная программа охватывает практически все сферы государственного устройства. К примеру, для предотвращения «утекания» казенных средств за рубеж предлагается ввести в оборот для безналичных денежных расчетов так называемый казначейский рубль «карбованец».

Галина Хавраева Фото: Сергей Михеев / «Коммерсантъ»

Впрочем, не все считают партию гендерно нейтральной, в сети критиковали ее за ущемление достоинства сильной половины человечества. Фраза «мужчина единоличным правлением создал перевернутый мир абсурда, в котором нет ни истины, ни справедливости, ни смысла» даже стала поводом для обращения в прокуратуру.

Островные монархисты

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Многие российские политики в той или иной степени симпатизируют идеям самодержавия, однако прицельно за восстановление конституционной монархии выступает только одна партия — Монархическая. В программе движения, состоящей всего из четырех абзацев, говорится, что только император способен «вывести страну на путь развития и процветания, обеспечить социальный мир и снять навсегда угрозу тирании и анархии».

Весной председатель партии, бывший депутат Госдумы и миллионер Антон Баков попытался возродить Российскую империю на островах в Тихом океане, однако власти Республики Кирибати ему отказали. Три года назад монархист, в свое время состоявший и в «Единой России» и в «Союзе правых сил», объявил наследником императорского престола потомка Александра II, немецкого принца Карла-Эмиха Лейнингенского. После этого он, ссылаясь на опыт Ватикана, провозгласил Суверенное Государство Императорский Престол. Себя монархист скромно назначил эрцканцлером нового государственного образования.

Что левый, что правый — все одно

За отказ от устаревших форм государственного управления выступают «Рожденные в СССР». Лидер движения Александр Леонтьев полагает, что в современном мире классическое деление на левых и правых устарело: «Измы уходят в прошлое, на их место приходит понимание того, что главным субъектом на планете Земля является человек и его благополучие».

«"Рожденные в СССР" — живая, модернизирующая себя под воздействием знаний об окружающем мире партия, (…) впитывающая в себя все самое лучшее и полезное из других политических конструкций», — говорится на сайте движения.

Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»

В программе партии уделено много внимания проблемам пенсионеров, в частности, предлагается сформировать Пенсионный Кодекс России, при муниципальных органах создать консультативные советы пенсионеров, а минимальный размер пенсии сделать выше прожиточного уровня.

В прошлом году сообщалось о слиянии «Рожденных в Союзе Советских Социалистических Республик» с более крупным политическим игроком — Российской партией пенсионеров за социальную справедливость, которую лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвинял в оттягивании голосов у коммунистов.

Родители тоже люди

Партия родителей будущего (ПРБ) провозгласила своей основной целью защиту «родительских прав и свобод». В частности, движение ратует за принятие нормативно-правовых актов, способствующих улучшению условий родительской деятельности и жизни семьи. Чем именно не устраивает партийцев общегражданский кодекс, не уточняется.

Незадолго до первого съезда партии о закрытии ее отделения в Псковской области объявила председатель ячейки Елена Вариксоо. По ее словам, организация «не оправдала надежды и ожидания», поскольку не вела практическую работу.

Председатель партии Марина Воронова является автором ряда федеральных проектов: «Родительский Университет», «Центр развития инновационных форм дошкольного воспитания и образования. Call-Служба для населения», «Саморегулирование в дошкольном образовании», «Национальные негосударственные детские сады». Кроме того, она создала сеть семейных детских садов. Однако как это соотносится с деятельностью партии, неизвестно: во вкладке «проекты» на официальном сайте партии информации нет.

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Believe me

Россияне хотят видеть во власти «единомышленников, а не представителей профсоюза чиновников», уверены в партии «ЧЕСТНО» (Человек. Справедливость. Ответственность). Сторонники движения также считают, что существующие политические силы не могут выполнить этот запрос: «Оппозиционные партии не могут и не хотят прийти к власти, а правящая партия не способна меняться». Партия с говорящим названием в свою очередь обязуется способствовать повышению честности госструктур.

В сфере социальных гарантий, согласно положениям ее программы, должен соблюдаться принцип «Граждане — наниматели государства». Кроме того, в партии хотят «дать реальную власть местному самоуправлению, увеличить долю налоговых поступлений, которыми распоряжаются муниципальные образования, предоставить муниципальным собраниям решающий голос при утверждении генеральных планов застройки».

Какими именно средствами партия планирует добиваться заявленных целей, не уточняется. За время своего существования — более пяти лет — на политической арене она себя никак не проявила.