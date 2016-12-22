Песков рекомендовал следователям отказаться от принципа «по секрету всему свету»

Расследование коррупционных преступлений нужно проводить аккуратно, чтобы не нанести ущерб невиновным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 22 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

«Президент говорил о том, что это необходимо делать последовательно, не сбавляя темпов, но не делать это в режиме "по секрету всему свету", так, чтобы не нанести урон кому-то в результате этой борьбы», — отметил он в интервью телеканалу.

Песков также напомнил, что признать человека виновным может только суд.

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1 декабря в ходе ежегодного послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин обратил внимание на то, что правоохранительные органы поднимают информационный шум вокруг резонансных уголовных дел. «Борьба с коррупцией — это не шоу», — сказал глава государства.

25 ноября Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которым большинство россиян считают арест министра экономического развития Алексея Улюкаева показательной акцией, сведением счетом или результатом конфликта конкурирующих кланов. В Кремле тогда заявили, что до решения суда уголовное дело в отношении него нельзя относить к разряду коррупционных эпизодов.

Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в два миллиона долларов в ночь на 15 ноября. По версии следствия, он потребовал от представителя «Роснефти» взятку за выдачу положительного заключения по приобретению госпакета акций «Башнефти». В тот же день он был отправлен под домашний арест и уволен с должности главы МЭР.