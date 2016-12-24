Иркутский СК назвал кроссовки Nike признаком суицидальности детей

Управление Следственного комитета России по Иркутской области рассказало о «новых тактиках уничтожения народонаселения посредством нейролингвистического программирования» психиатрами иностранных разведок. Соответствующее сообщение размещено на сайте регионального ведомства.

В заявлении говорится, что методики используются в иностранных подразделениях подготавливающих террористов, диверсантов и киллеров, а в последнее время их применяют на российских детях в социальных сетях. Следователи обращают внимание на самый опасный процесс — массовое вовлечение в суицидальные группы.

«Воздействовать на ребенка могут не только путем прямого контакта в переписке в социальных сетях, но и через предложения просмотра видео, обсуждения сериалов, в помощи решения домашнего задания. Также могут предлагаться определенные онлайн книги, рекомендации по прочтению литературы и прослушивание музыки», — говорится в сообщении.

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В числе значимых признаков вовлеченности детей в подобные группы следователи указали изображения о вседозволенности, фотографии самоунижения, публикации стихотворений определенных поэтов, в частности, Сергея Есенина и Иосифа Бродского. Среди внешних признаков ведомство перечисляет неоправданное желание похудеть, чрезмерное потребление кофе, нарушения сна, долгое времяпрепровождение за гаджетами и установка на них паролей.

Кроме того, управление СК отмечает ношение одежды преимущественно черных тонов и «с символикой определенных брендов, к примеру, кроссовки Nike», рисование на руках и теле различных символов, а также перекрывание лица на фотографиях как руками, так и деталями одежды.

В ноябре в Подмосковье задержали администратора одной из «групп смерти» в соцсети «ВКонтакте» Филиппа Будейкина (псевдоним Филипп Лис). Для избрания меры пресечения его доставили в Петербург, где арестовали на два месяца. Несколько свидетелей указали, что Лис в переписке с несовершеннолетними призывал их к суициду.

По данным петербургских следователей, с собой покончили 15 подростков, которые состояли в различных «группах смерти» во «ВКонтакте» (сообщества в соцсети, где открыто пропагандируют суициды и склоняют к их совершению). Самоубийства еще пятерых не состоялись.