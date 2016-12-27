Хусаинову запретили участвовать в выборах президента Федерации бокса России

Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) не допустила Эдуарда Хусаинова к выборам президента Федерации бокса России (ФБР) из-за дисквалификации. Об этом «Ленте.ру» заявил вице-президент и член исполкома ФБР Дмитрий Лунев со ссылкой на письмо AIBA.

«В преддверии выборов главы ФБР мы, как полагается по уставу, в ноябре отправили в AIBA на согласование анкеты претендентов на этот пост. Хусаинову было отказано из-за дисквалификации, которую он получил еще в 2007 году», — заявил Лунев.

Он также добавил, что теперь на пост претендуют два человека: председатель высшего наблюдательного совета ФБР Евгений Муров и президент Федерации бокса Московской области Сергей Данилов.

17 ноября на территории Олимпийского комитета России (ОКР) прошло заседание отдельных представителей Федерации бокса России, в ходе которого Хусаинов был избран новым президентом организации. В тот же день ФБР заявила о нелигитимности выборов. Международная ассоциация любительского бокса и вице-премьер России Виталий Мутко также не признали результаты голосования.