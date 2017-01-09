Обама заявил о правильности своего мнения насчет Путина

Президент США Барак Обама считает, что правильно оценивал российского лидера Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News, комментируя доклад американской разведки по поводу якобы происходившего вмешательства России в выборы.

Материалы по теме Я твой Пентагон ломал Как американцев пугают российскими хакерами Подарок от Обамы В канун Нового года США ввели против России новые санкции и выслали дипломатов

Президент согласился с выводами доклада и подтвердил, что убежден в факте вмешательства. При этом, по его словам, больше всего им недооценивались дезинформация и хакерские взломы.

Обама отрицательно ответил на вопрос, недооценил ли он Путина. «Не думаю, что недооценивал. Но полагаю, что недооценил то, в какой мере в новой информационной эре дезинформация и взломы могут влиять на наше открытое общество, нашу открытую систему», — отметил Обама.

6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, в которой утверждается, что Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы ее соперника Дональда Трампа.

Соединенные Штаты неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей властей США, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.