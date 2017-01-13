Минпромторг испугался появления в России «табачных боярышников»

Разработанная Минздравом антитабачная концепция, предусматривающая среди прочего значительный рост акцизов, может привести к негативным последствиям. Об этом заявил на Гайдаровском форуме глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Что касается той [антитабачной] программы, которую Минздрав сегодня разрабатывает, ее нужно будет внимательно вместе с экспертами посмотреть», — сказал министр. По словам чиновника, при ее реализации важно «не допустить перекосов, чтобы не повторить "табачных боярышников"».

В свою очередь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил Rambler News Service, что действующие в России ставки акцизов на табак приблизились к опасно высокому уровню, за которым «может последовать взрывоопасный рост нелегального рынка табака». Евтухов подчеркнул, что предлагаемая Минздравом антитабачная концепция требует доработки.

Подготовленный Минздравом России проект концепции госполитики противодействия табакокурению предусматривает поэтапное увеличение налога на табачные изделия, повышение акцизов до среднеевропейского уровня и введение экологического налога на сигареты. Один из пунктов концепции — запрет на продажу табака родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Он может начать действовать в 2033 году.

В октябре 2016 года министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что ежегодное повышение акцизных сборов на табачную продукцию в следующие три года составит десять процентов.

В конце прошлого года широкий резонанс в СМИ получила история массового отравления людей в Иркутске спиртосодержащим средством для принятия ванн «Боярышник». В результате скончались 78 человек.

