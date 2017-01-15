Российские лыжницы победили в командном спринте на этапе Кубка мира

Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева выиграли командный спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Тоблахе (Италия). Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянки преодолели дистанцию за 18 минут 0,96 секунды. Второе место с отставанием 0,04 секунды заняла шведская команда. Победитель гонки определялся с помощью фотофиниша. Третьими финишировали норвежки.

Вторая российская команда в составе Натальи Непряевой и Дарьи Ведениной не квалифицировалась в финал.

Накануне, 14 января, Матвеева стала победительницей индивидуальной спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Италии.