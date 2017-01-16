Главный тренер «Челси» выпросил у журналиста торт во время пресс-конференции

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте выпросил у журналиста кусок торта на пресс-конференции после матча 21-го тура Английской премьер-лиги с «Лестером». Видео было опубликовано на YouTube-канале MightyBluesNews.

«Это что, торт? Вкусный? Я вам даже завидую. Знаете, если вы мне предложите кусочек, я бы попробовал. Можно? Просто я сегодня не ел и очень голоден», — сказал Конте.

Встреча завершилась гостевой победой подопечных Конте со счетом 3:0. Лондонцы возглавляют турнирную таблицу АПЛ с 52 очками. «Лисы» идут 15-ми с 21 очком.