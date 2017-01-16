Казахстанец придумал шахматы с принцем и принцессой

Казахстанец Александр Кочергин разработал свою версию шахмат, увеличив размер игрового поля и усложнив игру введением новых фигур: принца и принцессы. Об этом сообщает в понедельник, 16 декабря, «Интерфакс».

«Вместо привычных 64-клеточных шахмат казахстанские игроки тренируют гибкость ума и силу воображения на стоклеточных. Фигур здесь тоже больше — 40 вместо 32. Инновационный патент на изобретение принадлежит Александру Кочергину», — сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.

По словам изобретателя, традиционные шахматы в профессиональной сфере приблизились к тупику. «Компьютер давно стал играть сильнее, чем шахматисты, которым только и остается, что заучивать множество форсированных вариантов», — заявил Кочергин.

Он отметил, что компьютерные стоклеточные шахматы еще не созданы. «В стоклеточные шахматы сыграть на компьютере невозможно. Игра абсолютно новая. Нет ни тактики, ни стратегии», — пояснил казахстанец.

Новая версия игры не завершается смертью короля и королевы, трон переходит к принцу и принцессе. В игру также введено несколько дополнительных пешек.