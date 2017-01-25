В Белом доме объяснили намерение Трампа наладить отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп твердо уверен в том, что его страна сможет поладить с Россией, «потому что он отлично умеет заключать сделки». Такой ответ дал на вопрос корреспондента ТАСС на эту тему пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме.

«Он будет делать все возможное, чтобы отстаивать интересы нашей страны», — отметил представитель Белого дома. По словам Спайсера, это касается всех сфер — «от защиты интересов американских налогоплательщиков до работы с другой страной для защиты национальной безопасности или экономических интересов» США.

«И если удастся поладить, он заключит такую сделку которая будет отвечать наилучшим интересам нашей страны», — подчеркнул Спайсер.

11 января Трамп впервые в качестве избранного президента провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что отказывается от идеи перезагрузки отношений с Москвой. «Мы или придем к взаимопониманию, или нет», — пояснил он. По словам Трампа, у России будет гораздо больше уважения к США во время его президентства. «Вы увидите, Россия станет больше уважать нашу страну», — пообещал он.

В ходе беседы с журналистами он также заявил, что хорошее отношение со стороны российского лидера Владимира Путина может пойти на пользу отношениям обеих стран.