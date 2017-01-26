Актер Ливанов рассказал об исполнении мечты его внучки президентом

Советский и российский актер Василий Ливанов рассказал, что президент Владимир Путин после церемонии вручения госнаград сфотографировался с его внучкой. Впечатлениями от общения с российским лидером он поделился в беседе с Национальной службой новостей (НСН) в четверг, 26 января.

«Я был со своей женой и внучкой. Внучка мечтала сфотографироваться с президентом. Когда он об этом узнал, тут же сфотографировали», — сказал Ливанов.

Он признался, что особенно ему понравилось как выглядел Путин. Кроме того, российский лидер хорошо «реагирует на шутки»: «У него замечательный юмор, он в полной силе остается», — отметил актер.

Материалы по теме Уговаривали остаться О чем деятели культуры просили Путина, получая награды

Ранее в четверг сообщалось, что Ливанов, награжденный орденом Почета, призвал Путина не покидать пост президента. «Владимир Владимирович, если вы когда-нибудь внимательно поднимете глаза к небу, то услышите голос: "Даже и не думай!" И это будет голос нашей с вами великой Родины — России», — обратился он к лидеру государства.

Из рук президента госнаграду, орден Дружбы, в четверг также получила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она рассказала, что теперь сможет положительно ответить дочери на вопрос, жал ли ей руку Владимир Путин.