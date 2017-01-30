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Трамп обвинил сенаторов в попытках развязать третью мировую войну

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трампа обвинил двух сенаторов-республиканцев Джона Маккейна и Линдси Грэм в попытках развязать третью мировую войну. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Совместное заявление бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма — заблуждение, они прискорбно неубедительны в вопросах иммиграции», — написал Трамп. По его словам, «вместо того, чтобы постоянно пытаться начать третью мировую войну» этим сенаторам следует сосредоточиться на борьбе с международной террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), обратить «внимание на нелегальную иммиграцию и безопасность на границах».

Ранее Маккейн и Грэм опубликовали заявление, в котором раскритиковали указ президента Трампа об ужесточении иммиграционной политики. По их мнению, распоряжение президента «не было проверено должным образом», поскольку не обсуждался с Госдепартаментом, министерствами обороны и юстиции, передает ABC News. «Мы опасаемся, что указ будет способствовать обострению террористической угрозы, чем укреплению безопасности США», — заявили сенаторы.

Действие указа президента США, подписанного 27 января, распространяется на граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением. Речь идет об Иране, Ираке, Йемене, Ливии, Сирии, Сомали и Судане. Из-за распоряжения с некоторых рейсов, вылетавших в США, были сняты граждане государств, попавших в список, несмотря на то, что у них имелись американские визы.

Трамп, комментируя свое решение, заявил, что его мера направлена не против мусульман, а против террористов. По его словам, выдача виз гражданам всех стран возобновится, как только будут приняты меры в политике безопасности.

Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм был претендентом на должность президента США от Республиканской партии во время предвыборной кампании 2016 года. Маккейн — сенатор от штата Аризона — был кандидатом на пост главы государства в 2008 году, он проиграл демократу Бараку Обаме.

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