Продюсера признали виновным в попытке убить собеседника из-за спора об «Оскаре»

Американский кинопродюсер Андре Саламан Баутиста признан виновным в попытке убить человека. Об этом сообщает The Wrap.

Прокуратура Лос-Анджелеса установила, что Баутиста ударил ножом в грудь своего квартиросъемщика. Это произошло «после того, как жертва рассмеялась из-за слов обвиняемого, который заявил, что выиграет пять премий "Оскар"», отметили в прокуратуре.

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Издание отмечает, что ранее Баутиста написал сценарий фильма, по сюжету которого домовладелец убивает своих квартиросъемщиков. Он также снялся в этой ленте. Помимо этого, продюсер является лауреатом премии «Эмми».

Вынесение приговора Баутисте состоится 22 марта.

В 2017 году церемония награждения кинопремией «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля. Награда ежегодно вручается Американской академией кинематографических искусств и наук деятелям кино за их вклад в создание фильмов.