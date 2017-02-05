Власти ДНР уличили Киев в невыполнении условий прекращения огня

Вооруженные силы Украины (ВСУ) к 5 февраля не выполнили в полном объеме условия прекращения огня, которые были согласованы на встрече контактной группой. Об этом «Интерфаксу» заявил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Несмотря на наступление крайнего срока — 5 февраля — нельзя констатировать выполнение украинской стороной обозначенных на минской встрече в среду условий прекращения огня», — отметил Басурин. По его словам, в ДНР не располагают данными о том, что силовики отвели тяжелые вооружения от линии соприкосновения.

При этом он констатировал снижение интенсивности обстрелов Донецка. «В настоящее время обстановка относительно стабильная. Отмечаются одиночные факты обстрелов, однако еще накануне днем украинские военные продолжали применять по нашим населенным пунктам минометы», — добавил замкомандующего.

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4 февраля наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине подтвердили гибель мирных жителей при обстрелах Авдеевки (контролируется Вооруженными силами Украины) и Донецка (контролируется ополченцами). Точное число погибших и пострадавших не указывается. Кроме того, они зафиксировали около 3,3 тысячи выпущенных снарядов в регионе, передает РИА Новости.

1 февраля контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о прекращении огня на линии соприкосновения с 5 февраля. В тот же день Совет Безопасности Организации объединенных наций призвал стороны конфликта к соблюдению перемирия.

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Эскалация конфликта в районе Донецка началась после попытки ВСУ перейти в наступление в конце января. Бои, развернувшиеся под Авдеевкой, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР.

Противоборствующие стороны ведут борьбу за промзону, недалеко от которой находится важный транспортный узел — Ясиноватская развязка. ДНР оценивает потери украинской стороны за последние дни в несколько сот человек. Потери ополчения, по словам Басурина, составили 18 человек погибшими и 26 ранеными. Он также сообщил, что в результате обстрелов погибли шесть и получили ранения 34 мирных жителя.