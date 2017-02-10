Москва отреагировала на обвинения в поставках сотен танков для Донбасса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг предположения о том, что Москва может поставлять танки самопровозглашенным республикам Донбасса. Его слова в пятницу, 10 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Естественно, не из России», — заявил Песков, отвечая на вопрос о происхождении танков, якобы имеющихся в распоряжении ополченцев.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что речь идет о территории Украины. «Поэтому надо, наверное, спрашивать, почему такая ситуация сложилась, именно у Киева», — отметил Песков.

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Он добавил, что «по официальным каналам» российские добровольцы не направляются в Донбасс. «Естественно, мы знаем, что есть граждане России, которые в добровольном порядке отправляются в регион для защиты людей от агрессивных действий Вооруженных сил Украины», — отметил официальный представитель Кремля.

3 февраля Песков выразил надежду на то, что у ополченцев юго-востока Украины хватит оружия для ответа на агрессивные действия Киева.

В конце января в районе Донецка началась очередная эскалация конфликта. Она произошла после попытки ВСУ перейти в наступление. В результате бои под Авдеевкой стали самыми ожесточенными с августа 2015 года.

Москва убеждена, что усиление конфликта в Донбассе спровоцировано украинскими властями. В Кремле отмечали, что Киев таким способом желает выставить себя жертвой в глазах европейских партнеров.

Украинский президент Петр Порошенко неоднократно высказывал версии о причастности Москвы к поставкам вооружений для ополченцев. В декабре, как передавал «Интерфакс-Украина», он заявил, в частности, что на территории самопровозглашенных республик находится «около 700 российских танков, 1200 российских боевых бронированных машин».