Губерниев извинился перед Фуркадом за оскорбление в прямом эфире

Российский комментатор Дмитрий Губерниев и французский биатлонист Мартен Фуркад провели примирительную встречу на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Об этом сам комментатор написал на своей странице в Instagram.

«Мы помирились с Фуркадом, поговорили, выслушали и поняли друг друга! Я сказал,что сожалею о своих словах. Мартен отметил, что претензий к чистой российской команде не имеет. Действовали тогда все на эмоциях. Я рад, Мартен тоже рад! Да здравствует мир!» — написал Губерниев.

Встреча прошла в субботу после мужской эстафеты, в которой российская команда завоевала золотые медали.

9 февраля во время церемонии награждения призеров смешанной эстафеты Губерниев сказал в прямом эфире: «Фуркад, ты — свинья». Таковой была реакция комментатора на поведение француза, который спровоцировал падение Александра Логинова во время гонки.

Чемпионат мира по биатлону проходит в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.