В Донбассе договорились о перемирии на четыре часа

Стороны конфликта в Донбассе договорились о четырехчасовом перемирии в воскресенье, 19 февраля, для ремонта линий электропередачи в городе Авдеевка, расположенном недалеко от Донецка. Об этом сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По ее информации, режим прекращения огня действует с 11:00 по 15:00 по местному времени (с 12:00 до 16:00 мск). Как отмечается, для проведения работ по разминированию и в дальнейшем для ремонта высоковольтных линий в Авдеевку направлены пиротехническое подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ремонтная бригада.

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К восстановительным работам привлечены 128 человек и 32 единицы техники, в том числе 67 человек и 24 единицы техники от ГСЧС.

В службе пояснили, что Авдеевка была обесточена в результате обстрелов 18 февраля. При этом теплоснабжение города не прерывалось и осуществляется за счет Авдеевского коксохимического завода.

18 февраля главы МИД «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) обсудили ситуацию в Донбассе, договорившись об очередном прекращении огня, которое начнет действовать с понедельника, 20 февраля. Позднее в ОБСЕ сообщили, что вдоль линии соприкосновения в регионе могут быть созданы около 20 зон безопасности.

В конце января на юго-востоке Украины началось обострение ситуации. Это произошло после попытки ВСУ перейти в наступление. Бои под Авдеевкой оказались самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.