Боец Токов прокомментировал первую победу в Bellator

Российский боец Анатолий Токов прокомментировал победу над бразильцем Франциско Францем на турнире Bellator 172. Слова 27-летнего россиянина были опубликованы на странице Fedor Team в Instagram.

«Я очень рад, что принял участие в турнире Bellator и одержал победу. Франциско — достойный соперник, очень редко встречаются бойцы, которые так хорошо работают в партере. Он чуть не отломал мне руку в первом раунде. Но главное — победа!» — сказал Токов.

Он отметил, что ему еще есть над чем работать, а также поблагодарил Федора Емельяненко. «Если бы не он, меня бы здесь не было», — добавил он.

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Бой прошел в ночь на воскресенье, 19 февраля, в американском Сан-Хосе. Токов нокаутировал Франца во втором раунде. Главным событием турнира должен был стать бой Федора Емельяненко и Мэтта Митриона, но поединок был отменен из-за болезни американца — у него обнаружили камни в почках.

В активе Токова 25 побед по правилам ММА в 27 боях.