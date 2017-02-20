WP узнала о намечающейся встрече представителей КНДР и отставных чиновников США

Высокопоставленные представители КНДР могут провести в США переговоры с бывшими американскими чиновниками, пишет The Washington Post.
Как отмечается, возможность этой встречи, впервые за пять лет, указывает на потенциальную готовность северокорейских властей начать диалог с новой администрацией Дональда Трампа.
При этом подготовку этой встречи осложняет ряд таких инцидентов, как последние испытания северокорейской баллистической ракеты, а также убийство сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, за которым, как многие подозревают, стоит именно руководитель страны.
Как указывают аналитики, они очень сомневаются в том, что КНДР, которая стремится к тому, чтобы ее признали ядерной державой, пойдет на смягчение своей позиции по вопросу вооружений.
По данным издания, переговоры могут пройти в Нью-Йорке в течение ближайших нескольких недель. Госдепартамент США до сих пор не утвердил северокорейцам въездные визы.
Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Он собирался вылететь из столицы Малайзии в Макао к своей семье. По данным следствия, покушение совершили две женщины, им удалось скрыться. Существует разные версии его убийства: брата корейского лидера могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу тампоном, смоченным в ядовитом веществе.
12 февраля КНДР запустила баллистическую ракету Pukguksong-2 («Пукгунсон-2», «Северная звезда-2») средней дальности класса «Мусудан». Совбез ООН в своем заявлении осудил этот шаг северокорейских властей.