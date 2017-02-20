Жителя Кировской области заподозрили в оправдании терроризма

Сотрудники ФСБ задержали жителя Кировской области по подозрению в оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления спецслужбы.

По данным следствия, местный житель размещал в соцсети фото и видео со сценами убийств и подрывов зданий членами запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Материалы содержали «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» и оправдание терроризма. Возбуждено уголовное дело.

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В рамках обыска в жилище подозреваемого были обнаружены патроны и компоненты для изготовления взрывных устройств.

Ранее в феврале Приволжский окружной военный суд приговорил к штрафу в 50 тысяч рублей блогера из Татарстана Рамиля Ибрагимова, публично одобрившего нападение на ночной гей-клуб Pulse в Орландо (штат Флорида, США), в результате которого погибли 50 человек.

В частности, мужчина написал на своей странице в Instagram, что Союз молодых инноваторов Татарстана, который он возглавляет, «поддерживает эту убедительную акцию». Позднее запись была удалена. В свое оправдание Ибрагимов заявил, что воспользовался конституционным правом на высказывание личного мнения.