СБР раскритиковал жилищные условия на перенесенном из России в Словакию ЧМ

Российские биатлонисты, приехавшие в словацкую деревню Брезно-Осрблье на чемпионат мира 2017 года среди юниоров, живут в плохих условиях. Об этом заявил глава медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов в своем Facebook.

«А это, друзья, отель в 20 километрах от стадиона — в нем живет наша сборная и я тоже живу. Я даже в чуть лучших, чем спортсмены и тренеры, условиях (к их услугам — кельи с узкими кроватками на четверых, в которых они селятся по трое и "лишнюю" кровать используют как стеллаж)», — заявил Бойцов.

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Он также отметил, что в номерах, где проживают спортсмены, есть проблемы с горячей водой, а на ужин еду «отчего-то принято подавать холодной».

Турнир изначально должен был состояться в российском городе Остров (Псковская область), но в декабре 2016-го СБР отказался от проведения соревнований. Причиной стало нежелание организовывать турнир среди подозрений, возникших в связи с выходом финальной версии доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором Россия обвиняется в создании системы сокрытия положительных допинг-проб спортсменов.

Чемпионат мира по биатлону среди юниоров проходит с 21 по 28 февраля.