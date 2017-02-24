В Минэнерго Белоруссии сообщили о принятых решениях по российскому газу

Минск принял решения по российскому газу и будет их согласовывать на политическом уровне. Об этом сообщил министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик, передает в пятницу, 24 февраля, агентство БЕЛТА.

«Все, что сделано в этой части, доведено до общественности вице-премьером Белоруссии Владимиром Семашко и вице-премьером России Аркадием Дворковичем. Все дальнейшие шаги зависят от политических решений, которые будут приниматься на высшем уровне», — сообщил глава Минэнерго перед заседанием итоговой коллегии ведомства.

По словам Потупчика, странам принципиально необходимо выполнить нормы, заложенные в договоре о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в частности создать равные условия для всех участников. «В этой связи, чтобы к 1 июля 2019 года создать общий рынок электроэнергии, а к 1 января 2025 года — общий рынок газа, мы должны максимально сблизить цены на газ, чем мы сегодня и занимаемся», — пояснил он.

В то же время Семашко сообщил, что Россия и Белоруссия в скором времени могут достичь договоренности. «Я так надеюсь, что мы близки к разрешению ситуации», — приводит его слова ТАСС.

Материалы по теме Минская засада Что стоит за очередным нефтегазовым конфликтом России и Белоруссии Оголтелая Батьковщина Почему отношения России и Белоруссии уже никогда не будут прежними

16 февраля сообщалось, что Минск и Москва согласовали протокол по нефтегазовым вопросам, в настоящее время документ находится на рассмотрении руководства России.

В начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ради независимости республика может обойтись без российской нефти. Кроме того, Минск, по его словам, имеет право на снижение цены на газ из-за падения стоимости нефти. По мнению Лукашенко, справедливая цена — 83 доллара за тысячу кубометров.

Москва планировала поставлять в 2016-2024 годах в Белоруссию 24 миллиона тонн нефти ежегодно, однако объем на третий квартал 2016 года был снижен. В Минэнерго это объяснили неполной оплатой газа и недопоставками нефтепродуктов со стороны Минска. 28 января зампред правительства России Аркадий Дворкович сообщил, что сумма долга Белоруссии за поставленный российский газ достигла примерно 550 миллионов долларов.