Французская слаломистка рассказала о впечатлениях на военных играх в Сочи

Французская слаломистка Лори Мужель, получившая бронзу на Всемирных военных играх в Сочи, призналась, что впервые приехала в город и высоко оценила горнолыжный центр «Роза Хутор». Об этом она в воскресенье, 26 февраля, рассказала корреспонденту «Ленты.ру».

«В Сочи я первый раз, я считаю, что это прекрасное место для лыжного спорта. Погода для соревнований по слалому, конечно, слишком теплая, но я была к этому готова», — сообщила Мужель.

Победителем соревнований по слалому среди женщин стала Ирен Чуртони из Италии, серебро — у Марии Шкановой из Белоруссии. В командном зачете первенствовали также итальянки, второе место у россиянок, а третье у сборной Китая.

III зимние Всемирные военные игры — мультиспортивное мероприятие, которое проходит в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. Программа состоит из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.