Москва и Анкара решили предотвращать столкновения оппозиции и армии у Аль-Баба

Россия и Турция пришли к соглашению по вопросу предотвращения столкновений сил умеренной оппозиции и сирийской армии в районе города Аль-Баб. Об этом в четверг, 2 марта, заявил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

«Для этого очерчена граница. Сирийские войска не будут переходить ее в северном направлении, оппозиция — в южном», — приводит агентство слова главы турецкого внешнеполитического ведомства.

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23 февраля Генштаб ВС Турции заявил, что турецкие войска и отряды сирийской оппозиции установили контроль над сирийским городом Аль-Баб.

Турция с конца августа прошлого года проводит на территории Сирии операцию «Щит Евфрата». Ее основная заявленная цель — уничтожение на сопредельных территориях боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и освобождение занятых ими населенных пунктов. Также перед военными была поставлена задача по вытеснению из приграничных районов курдских отрядов ополчения и создание на этих территориях зоны безопасности.

Освобождение сирийских городов от экстремистов ИГ правительственными войсками ведется при поддержке авиагруппы ВКС России, развернутой в Сирии.

