Ляшко потребовал запретить деятельность российских банков на Украине

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко потребовал запретить работу российских банков на территории Украины. Об этом он написал во вторник, 7 марта, на своей странице в Facebook.

«После заявления российского Сбербанка о начале обслуживания клиентов с "паспортами" ДНР и ЛНР требуем немедленно запретить деятельность российских банков на Украине», — говорится в публикации.

Ранее 7 марта пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) сообщила, что, если подтвердится информация об обслуживании Сбербанком клиентов с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, в отношении его украинской «дочки» могут быть введены санкции.

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В тот же день глава МВД Украины Арсен Аваков потребовал прекращения работы дочернего предприятия Сбербанка на украинской территории и незамедлительного введения НБУ ограничительных мер в адрес «дочки».

Сбербанк 7 марта известил о том, что начал обслуживать клиентов по паспортам ДНР и ЛНР.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных в Донбассе. Он касается граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в нарушении норм международного права.