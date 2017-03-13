Двукратный чемпион мира посчитал сборную России фаворитом Кубка конфедераций

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии защитник Кафу посчитал команду России фаворитом на Кубке конфедераций-2017. Слова бывшего футболиста приводит сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

«Я думаю, в финальном матче встретятся сборные России и Германии. Я назвал Россию фаворитом, потому что страны-хозяева всегда играют отлично на таких соревнованиях, ведь они выступают перед своими фанатами, и все вокруг испытывают оптимизм», — рассказал Кафу, отметив, что отсутствие веры в успех команды со стороны некоторых болельщиков не имеет большого значения.

«Кубок конфедераций дает отличную возможность преодолеть недостаток веры и доказать, что сборная может выступить достойно как на этом турнире, так и на чемпионате мира», — подчеркнул бразилец.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В турнире примут участие восемь команд. В группе А выступят сборные России, Португалии, Новой Зеландии и Мексики, в группе В — команды Камеруна, Чили, Австралии и Германии.