Жириновский счел Турцию угрозой для Запада

Власти Нидерландов, Австрии и Германии выступили против активности турецких политиков, потому что не хотели расширения влияния Анкары, считает глава ЛДПР Владимир Жириновский. Его заявление опубликовано на сайте партии в понедельник, 13 марта.

«Турция проведет референдум 16 апреля. Тогда у [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, как у президента, появятся очень серьезные полномочия. (...) Турция тогда может стать угрозой для Запада, потому что везде режимы — размазня, все распадается, а Турция — сильная страна», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Президент всея османов Эрдоган на пути к абсолютной власти в Турции

По словам лидера либерал-демократов, голландцы «наглеют». «Их Петр Первый хвалил, что они великая нация. Но все, что они могут, — только выращивать тюльпаны. И то, выращивать с пестицидами могут. Вот и они так же, нация деградирует», — заключил он.

11 марта власти Нидерландов отказались впустить в страну двух турецких министров. Сначала они отозвали разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Роттердаме, а затем остановили рядом с турецким консульством в этом же городе колонну автомобилей с министром по делам семьи и социальной политики Фатмой Бетюль Сайян Кайя. Чиновницу задержали, объявили «нежелательным иностранцем» и проводили обратно к границе с ФРГ.

В свою очередь, президент Турции призвал ввести санкции против Нидерландов.

Турецкие чиновники планировали провести в ряде европейских стран, где проживают граждане Турции, серию митингов, чтобы заручиться их поддержкой в преддверии референдума по новой конституции.