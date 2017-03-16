В Конгрессе опровергли слежку администрации Обамы за Трампом

Администрация 44-го президента США Барака Обамы не осуществляла слежку за его преемником Дональдом Трампом. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства специального комитета по разведке сената американского Конгресса.

Комитет провел разбирательство в связи с заявлением Трампа, обвинившего предыдущее правительство в прослушке телефонов его избирательного штаба в нью-йоркском небоскребе Trump Tower. «Мы, опираясь на имеющуюся у нас информацию, не видим признаков того, что за Trump Tower велось наблюдение какими бы то ни было правительственными органами до или после дня голосования в 2016 году», — приводит выдержку из документа агентство.

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Белый дом на минувшей неделе направил в Конгресс запрос о проведении расследования предполагаемого превышения предыдущим руководством страны своих полномочий. Это было сделано после того, как в начале марта Трамп у себя в Twitter написал, что администрация Обамы в конце октября 2016-го якобы прослушивала телефоны в Trump Tower. Однако никаких доказательств он не привел.

Представитель Барака Обамы Кевин Льюис обвинения опроверг.

Выборы президента США прошли 8 ноября 2016-года, победу на них одержал представитель Республиканской партии Дональд Трамп, его основной соперницей была кандидат от демократов Хиллари Клинтон.