Кудрин пригрозил Киеву эффектом бумеранга от санкций против российских банков

Санкции, введенные Киевом против банков с российским капиталом, вернутся, как бумеранг. Об этом в четверг, 16 марта, заявил глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов России Алексей Кудрин, сообщает РЕН ТВ.

«Нашей финансовой системе точно не угрожает, а вот финансовая система Украины существенно ослабнет», — сказал он.

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Ранее 16 марта украинский президент Петр Порошенко утвердил санкции против банков страны с российским капиталом — теперь им запрещено выводить деньги в пользу материнских структур. Санкции будут действовать один год. Они применяются к украинскому Сбербанку, «Виесте Банку», «Акционерному коммерческому промышленно-инвестиционному банку», ВТБ, «БМ Банку».

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет при необходимости защищать интересы банков с российским капиталом на Украине. По оценке Минфина, эти кредитные организации — единственная здоровая часть украинской финансовой системы.

7 марта Сбербанк России проинформировал о начале обслуживания клиентов по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Это решение вызвало негативную реакцию в Киеве.