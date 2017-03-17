В Британии начали продажи туров в Шарм-эль-Шейх вопреки запретам на авиарейсы

В Великобритании стартовали продажи путевок в Шарм-эль-Шейх вопреки запрету властей страны на полеты на египетский курорт. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Предлагать отдых в Шарм-эль-Шейхе начали две крупные компании Соединенного Королевства — Thomson Holidays и Thomas Cook. Они продают туры в египетский город на зиму 2017-2018 годов с датами вылета в октябре-ноябре.

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При этом оба туроператора заверяют, что отменят путевки и вернут клиентам деньги в случае, если запрет на полеты в Шарм-эль-Шейх сохранится осенью 2017 года. По мнению экспертов британской туриндустрии, такой шаг — попытка компаний надавить на власти страны с целью заставить их «открыть» данное египетское направление.

Британия приостановила полеты в Шарм-эль-Шейх в ноябре 2015 года, через несколько дней после крушения самолета с россиянами над Синайским полуостровом. Хургада и другие египетские курорты остались открытыми для отдыхающих из Соединенного Королевства.

В том же месяце Россия полностью закрыла авиасообщение с Египтом, потребовав усилить меры безопасности в аэропортах Арабской Республики. Запрет на полеты между двумя странами сохраняется в настоящее время.

Воздушное судно Airbus A321, летевшее из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбилось 31 октября 2015 года в результате теракта. Все 224 человека (в основном россияне), находившиеся на борту, погибли.