Имена приехавших в Крым украинских политиков скроют от «фашиствующих молодчиков»

Фамилии украинских политиков, прибывших в Крым с визитом в составе международной делегации, не станут разглашать ради их личной безопасности, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек. Его слова приводит РИА Новости.

«На сегодняшний день поездка украинского политика в Крым может стать самоубийством в самом прямом смысле этого слова. Сегодня на Украине в ранг государственной политики возведены репрессии за свободу слова, объективное мышление, синим пламенем горит ненависть киевского правительства к населению Крыма», — сказал депутат.

В связи с этим, продолжил он, будет правильно скрыть имена украинцев, «чтобы не допустить над ними расправы со стороны фашиствующих молодчиков из национальных батальонов». Бальбек добавил, что европейские ценности и демократия за последние годы приобрели совершенно другой смысл.

«Под красивыми словами о свободе прикрывается репрессивная политика и физическое устранение всех недовольных властью», — полагает законодатель.

В делегацию, помимо представителей Украины, вошли депутаты Европарламента, парламентарии из Германии, Великобритании, прибалтийских стран, Сербии и Чехии, а также политики из Бразилии и Киргизии — всего примерно 20 человек. Они прибыли на полуостров 19 марта с трехдневным визитом. В воскресенье, когда Бальбек объявил об их приезде, он сказал, что среди гостей — здравомыслящие украинцы, которые «не находятся под воздействием националистического угара». Цель визита, по утверждению депутата, — посмотреть, как живет Крым.

В свою очередь в Киеве заявили, что в отношении тех, кто приехал на полуостров, могут быть введены санкции или возбуждены уголовные дела (в УК есть статья о нарушении «порядка въезда на временно оккупированную территорию»).

Украинские власти считают, что Крым был аннексирован Россией, однако в Москве настаивают, что процедура присоединения региона к РФ соответствовала международному праву.