Песков ответил на вопрос о замене Самойловой на «Евровидении-2017»

Замена российского участника на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» вряд ли возможна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 20 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мне неизвестно о решении наших организаторов, но, насколько я понимаю, такой опции, как замена, не существует», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, проигнорирует ли Москва конкурс или заменит исполнителя в том случае, если артистке Юлии Самойловой запретят въезд на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что украинский участник «Евровидения-2017» музыкант Евгений Галич, лидер рок-группы О.Torvald, назвал Самойлову информационным солдатом. Выбор ее кандидатуры Галич считает «абсолютно гениальным ходом спецслужб» России.

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15 марта стало известно, что Европейский вещательный союз договорился с Киевом о возможности въезда для россиянки на Украину.

Самойлова принимала участие в фестивале «Мир спорта и добра» летом 2015 года в Крыму. Украинские власти расценивают это как незаконное пересечение госграницы в составе организованной группы лиц. Советник министра внутренних дел страны Антон Геращенко предложил впустить артистку в Киев и одновременно привлечь к ответственности за нарушение госграницы.

«Евровидение-2017» состоится в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.

Киев расценивает воссоединение полуострова Крым с Россией как аннексию, а также обвиняет Кремль в участии в противостоянии на юго-востоке Украины. Москва, в свою очередь, настаивает, что процедура референдума, прошедшего в Крыму 16 марта 2014 года, соответствовала нормам международного права.