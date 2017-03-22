Директором музея архитектуры имени Щусева стала Елизавета Лихачева

Научный сотрудник музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева назначена директором учреждения. Об этом в среду, 22 марта, ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

Кандидатура была утверждена Минкультом по результатам рассмотрения концепций развития музея.

Идея по развитию музея Лихачевой заключается в том числе в том, чтобы устроить постоянную экспозицию в главном здании на Воздвиженке, предварительно освободив его от хранения. Фонды планируется перенести в новый филиал депозитария — где он может быть построен, пока неизвестно.

«Также необходима реорганизация научной и просветительской деятельности, никакая постоянная экспозиция не может быть организована без полноценной научной работы», — заявила Лихачева на презентации своей концепции.

Ранее вокруг кандидатуры Лихачевой на пост директора музея Щусева произошел скандал. В сети появилась петиция, якобы от имени сотрудников учреждения, с требованием не назначать научного сотрудника главой музея. Однако в открытом письме, обращенном к Минкультуры и подписанном работниками заведения, опровергалась достоверность изложенных в петиции фактов.

Музей архитектуры имени Щусева был основан в 1934 году. Он расположен по адресу Воздвиженка, 5 и входит в архитектурный комплекс усадьбы дворянской семьи Талызиных.

