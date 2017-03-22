Косачев увидел в действиях Киева повторение ошибок чеченского конфликта

Украинские власти совершают такие же ошибки, как Россия в ходе чеченского конфликта, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Его слова приводит РИА Новости в среду, 22 марта.

«Мы в России долго пытались сохранить нашу территориальную целостность, применяя военную силу, я имею в виду чеченский конфликт», — сказал сенатор на встрече с председателем комитета по обороне парламента Финляндии, кандидатом на пост генсека ОБСЕ Илккой Канервой.

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«Сейчас нашу ошибку повторяют власти Украины, они идут ровно тем же путем», — отметил он. Косачев считает, что Москва смогла устранить конфликт только после того, как власти перестали «считать жителей Чечни террористами и сепаратистами и стали с ними разговаривать».

Если Киев пойдет по этому пути, территориальная целостность Украины будет восстановлена, уверен парламентарий. «Россия этому была бы только рада», — подчеркнул он.

17 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина сознательно подрывает собственную территориальную целостность, оставляя своих граждан без поддержки.

