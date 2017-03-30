На Украине займутся угрожающими национальным интересам страны сайтами

Министерство информационной политики Украины начало составлять список сайтов, которые угрожают национальным интересам страны. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что работа над перечнем «осуществляется под грифом "Для служебного пользования" с целью предупреждения спекуляций со стороны российских и пророссийских СМИ и спецслужб».

«Мы создали список правовых норм, содержащихся в различных законодательных актах и Уголовном кодексе Украины, которые регламентируют и четко определяют информацию, являющуюся запрещенной для распространения. На основании этих норм мы оцениваем материалы, которые распространяются отдельными сайтами и тем самым создают угрозу национальным интересам Украины, разжигают межнациональную вражду или призывают к нарушению конституционного строя», — отметил замминистра Дмитрий Золотухин.

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Отмечается, что эта работа ведется с учетом положений в доктрине информационной безопасности Украины.

Украинский президент Петр Порошенко утвердил соответствующую доктрину 25 февраля.

Ранее в феврале советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк потребовал заблокировать в стране «Одноклассники» и «ВКонтакте», поскольку данные социальные сети «руководятся российскими спецслужбами».

Киев после госпереворота, произошедшего в начале 2014 года, неоднократно принимал меры, призванные не допустить поступление в информационное поле страны продукции из России. В частности, в начале текущего года сроком на три месяца был полностью запрещен ввоз книг из РФ, в том числе в ручной клади.