Поклонская отметила собранность депутатов Госдумы после сдачи ими деклараций

Все 449 депутатов Госдумы предоставили сведения о доходах за 2016 год в установленный законом срок, сообщила глава парламентской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Наталья Поклонская. Ее слова приводит пресс-служба «Единой России» в пятницу, 31 марта.

«За неделю до истечения срока несдавших было больше половины, но после напоминания председателя Государственной думы коллеги собрались и все необходимые документы представили», — сказала она.

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По словам Поклонской, декларации будут опубликованы на сайте нижней палаты парламента в течение двух недель. Она также напомнила, что по закону у народных избранников есть еще месяц, чтобы внести коррективы в предоставленные документы.

Ранее в пятницу сообщалось, что председатель правительства Дмитрий Медведев и его подчиненные подали налоговые декларации за прошедший год.

28 марта Поклонская сообщила, что в Госдуме могут обсудить, как наказывать депутатов за ложные сведения в декларациях о доходах. Неделей ранее она пригрозила отнять мандаты у депутатов, которые не успеют подать декларации в срок.

Чиновники и парламентарии обязаны декларировать сведения о своих доходах, имуществе и крупных расходах с 2013 года.