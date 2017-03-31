В Black Star объяснили желание создать футбольный клуб

Соучредитель группы компаний Black Star Павел Курьянов в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» объяснил, почему было принято решение о создании футбольного клуба в Москве.

«Во-первых, для меня и нашего партнера Вальтера футбольная тематика близка, мы играем в футбол с самого детства. Во-вторых, мы наблюдаем за футболом во всем мире и видим технологии и инструменты, которые позволяют делать его более интересным. В-третьих, футбол — это самый зрелищный вид спорта в мире», — рассказал Курьянов, отметив, что компания желает сотрудничать с мэрией Москвы.

«Мне бы хотелось, чтобы название было Black Star. Но мы живем в Москве, а одноименного клуба в городе нет, поэтому, возможно, назовемся "Москвой". Для этого необходимо сотрудничать с мэрией. Будем смотреть, готова ли она к этому», — подчеркнул Курьянов.

30 марта он рассказал, что на первом этапе в проект будет вложено 10 миллионов рублей. Курьянов также добавил, что компания хочет развивать футбол в стране, а не «заниматься "распилом" государственных денег или получением "откатов" от высоких зарплат игроков».