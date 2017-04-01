Парижский ПСЖ обыграл «Монако» в финале Кубка французской лиги и завоевал титул. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 1 апреля, и завершилась победой парижан со счетом 4:1. За ПСЖ забивали Юлиан Дракслер (4-я минута), Анхель Ди Мария (44-я) и Эдисон Кавани (54-я, 90-я). В составе «Монако» отличился Тома Лемар (27-я).

ПСЖ выиграл Кубок французской лиги в 7-й раз в истории. До этого парижане становились обладателями трофея в 1995-м, 1998-м, 2008-м, 2014-м, 2015-м и 2016-м. «Монако» вышел в финал Кубка в третий раз, но одерживал победу лишь однажды — в сезоне 2002/03.