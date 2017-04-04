Суд в Севастополе постановил освободить заповедник мыс Айя от кемпинга

Севастопольский городской суд обязал ООО «Крымский горный клуб» освободить территорию государственного природного ландшафтного заказника «Мыс Айя» от расположенного там кемпинга «Куш-Кая». Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечает издание, в результате проведенной Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратурой и главным управлением природных ресурсов и экологии города проверки выяснилось, что допущены серьезны нарушения режима особой охраны заказника. В частности, появились деревянные домики, подсобные постройки, а для установки палаток кемпинга был изменен рельеф местности. Кроме того, страдют корни деревьев, потому как дерновой покров практически отсутствует из-за большой нагрузки.

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Вместе с тем суд установил, что у организовавшего деятельность кемпинга ООО «Крымский горный клуб» нет документов на использование земельного участка. Таким образом, ООО обязали освободить неправомерно занятый участок, демонтировав сооружения и конструкции.

Днем ранее Арбитражный суд Севастополя обязал ООО «Времена года» вернуть в собственность города 3,9 гектара прибрежной земли в селе Орловка, в устье реки Кача. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает местное издание «Форпост». Эту землю фирма получила в 2006 году от Качинского поселкового совета. Суд постановил в течение месяца вернуть указанный участок правительству Севастополя «в том состоянии, в котором ООО "Времена года" его получило, с учетом нормального износа, освободив его за свой счет».

31 марта депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что намерен внести в нижнюю палату парламента законопроект об аннулировании незаконно выданных при Украине документов на застройку крымского побережья.