Сборная России выиграла чемпионат Европы по тяжелой атлетике

Российские тяжелоатлеты выиграли общекомандный зачет чемпионата Европы в хорватском Сплите. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россияне завоевали пять золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали. Четыре из пяти наград высшей пробы в копилку сборной принесли женщины. Мужчины выиграли одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль.

Второй в медальном зачете стала сборная Румынии, в активе которой две золотые, две серебряные и три бронзовые награды. Третьими стали французы, завоевавшие две медали высшей пробы.

Ранее 8 апреля Татьяна Каширина выиграла золото чемпионата Европы в весовой категории свыше 90 килограммов. Россиянка завершила турнир с общей суммой 317 килограммов.

Соревнования проходили в хорватском Сплите со 2 по 8 апреля. В континентальном первенстве принимали участие 343 атлета из 41 страны.