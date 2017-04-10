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Взломавший городские сирены хакер перебудил тысячи американцев

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Неизвестный хакер взломал систему безопасности Далласа (штат Техас) и получил удаленный доступ к управлению 156 городским сиренам, которые включал на полную громкость. Об этом сообщает USA Today.

Как отмечается в материале издания, предупреждающие о угрозах и природных катастрофах устройства работали в ночь на субботу с 11 вечера до часу ночи. Хакер включал каждую сирену по 60 раз.

Перепуганные жители города пытались массово дозвониться в службу спасения и выяснить, что происходит. Всего было сделано около 4,4 тысячи звонков, а время ожидания ответа увеличилось с десяти секунд до шести минут.

Мэр Далласа Майк Ролингс (Mike Rawlings) заявил, что неизвестный хакер пытался вывести из строя систему экстренного оповещения, и пообещал, что «город отыщет виновных и предаст их суду». «Это еще один серьезный пример того, почему нам необходимо обновить технологическую инфраструктуру нашего города и улучшить ее защиту», — добавил Ролингс.

Однако, по словам начальника управления по чрезвычайным ситуациям Далласа Рокки Ваза (Rocky Vaz), найти хакера будет нелегко: о кибервзломщике известно только то, что он скрывается в черте города. «Пройдет очень много времени, пока мы найдем виновного», — подытожил он.

Городские сирены вновь заработают в штатном режиме в понедельник днем.

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