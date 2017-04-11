Модель plus-size опубликовала селфи в нижнем белье

Британская plus-size-модель Искра Лоуренс (Iskra Lawerence) опубликовала на своей странице в соцсети Instagram снимки, на которых она позирует в нижнем белье. Селфи набрали более 173 тысяч лайков.
В подписи к кадру британка указала, что сфотографировала с нижнем белье американского бренда Aerie. Также бодипозитивная манекенщица поставила хештэг #everyBODYisbeautiful («каждое тело прекрасно»).
На страницу Лоуренс в Instagram подписаны более 3,3 миллиона человек.
В феврале стало известно, что британская plus-size-модель призвала полюбить валики жира на животе. Данное заявление Лоуренс сделала в подписи к своей фотографии, опубликованной в ее Instagram-аккаунте.