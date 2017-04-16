Сборная России заняла третье место на чемпионате мира по велоспорту на треке

Сборная России заняла третье место в общекомандном зачете на чемпионате мира по велоспорту на треке. Об этом сообщает ТАСС.

Турнир прошел в Гонконге и завершился в воскресенье. Российская команда завоевала на нем четыре медали — три золотые и одну бронзовую.

Дарья Шмелева взяла золото в командном спринте в паре с Анастасией Войновой, а также заняла первое место в гите. Войнова в этой же дисциплине стала третьей. Еще одну золотую медаль завоевал Денис Дмитриев, победивший в индивидуальном спринте.

Этот результат стал для сборной России лучшим с 2003 года, когда команда взяла шесть наград (4 золота и 2 бронзы).

Первое место в общем зачете заняла команда Австралии, завоевавшая 11 медалей (3-5-3). Второе — сборная Франции с пятью медалями (3-1-1).