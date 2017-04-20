Nike откроет спортивный центр в Парке Горького

Nike откроет многофункциональный спортивный центр в Парке Горького в 2017 году. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»

На территории спортивного центра будут работать футбольная и баскетбольная площадки, беговой клуб и зал функционального тренинга. Центр будет открыт круглый год, и его программа будет варьироваться в зависимости от сезонов.

«Одна из основных задач компании Nike в России — привлечь больше людей к активному образу жизни. Так, в 2010-м мы начали менять культуру бега в Москве, каждый год проводим футбольные турниры на коробках, которые собирают тысячи ребят. Открытие нового спортивного центра — еще один важный шаг для нас. Мы хотим создать по-настоящему уникальный спортивный объект, который положит начало диалогу о будущем спорта в Москве и интегрируется в культурное пространство города – всемирно известный парк», — прокомментировал генеральный директор Nike Россия Кристиан Луха.