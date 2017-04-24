Миронов собрался в президенты

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов готов участвовать в выборах президента России в 2018 году, если съезд партии выдвинет его кандидатуру. Об этом политик заявил в понедельник, 24 апреля, сообщает ТАСС.

«У нас много достойных кандидатов. Если съезд доверит мне, я готов», — сказал он.

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В России глава государства избирается сроком на шесть лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Очередные президентские выборы намечены на март 2018 года.

О своем намерении баллотироваться на пост главы государства уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и бизнесмен Сергей Полонский, находящийся под стражей по делу о крупном мошенничестве. Будет ли выдвигать свою кандидатуру действующий глава государства Владимир Путин, пока неизвестно.

Миронов принимал участие в президентских кампаниях дважды — в 2004 и 2012 годах. В обоих случаях он получил самый низкий результат — 0,75 процента и 3,85 процента голосов соответственно.